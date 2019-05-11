أسعار الفاكهة والخضروات اليوم السبت بمحافظة البحر الأحمر
السبت 11/مايو/2019 - 09:52 ص
محمد طه
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شهدت أسعار الخضروات والفاكهة بمحافظة البحر الأحمر اليوم السبت ارتفاعًا ملحوظًا، حيث سجل سعر كيلو الطماطم 6 جنيهات، البطاطس من 5 إلى 8 جنيهات للكيلو، وسجل البصل 3.5 إلى 5جنيهات، فيما وصل سعر كيلو الملوخية 10 جنيهات والفاصوليا الخضراء 25 جنيها، البامية 20 جنيها، الليمون من ٢٥ إلى 30 جنيهات.
وسجلت الكوسة 14 جنيهات، الخيار 6 إلى 10 جنيهات، الثوم 6 جنيها، الفلفل البلدى 7 جنيهات، الباذنجان 9 جنيهات، الفلفل الألوان 15 جنيهات، الجزر 10 جنيهات، البطاطا 3 جنيهات، القلقاس 15 جنيهات.
وبلغ سعر الباذنجان الرومي وصل إلى 8 جنيهات، والباذنجان الأبيض 10 جنيهًا.
وعن أسعار الفاكهة سجل سعر كيلو الموز البلدى 7 جنيهات؛ والبرتقال البلدى 6 جنيهات؛ وسجل سعر كيلو التفاح اللبناني 18 جنيهات؛ والرمان ثلاجات 10 جنيهات؛ والخوخ 8 جنيهات ؛ والجريب فروت 15 جنيها؛وسجل سعر كيلو البطيخ 7 جنيهات.
جدير بالذكر افتتح اللواء أحمد عبدالله محافظ البحر الأحمر معرض أهلا رمضان القائم بشارع المصالح الحكومية بمدينة الغردقة بالتعاون مع 14 من المجمعات الاستهلاكية وشركات المواد الغذائية؛ فيما تشهد مبادرة كلنا واحد بالبحر الأحمر إقبالًا ملحوظًا من المواطنين لشراء الخضروات والفاكهة.
وسجلت الكوسة 14 جنيهات، الخيار 6 إلى 10 جنيهات، الثوم 6 جنيها، الفلفل البلدى 7 جنيهات، الباذنجان 9 جنيهات، الفلفل الألوان 15 جنيهات، الجزر 10 جنيهات، البطاطا 3 جنيهات، القلقاس 15 جنيهات.
وبلغ سعر الباذنجان الرومي وصل إلى 8 جنيهات، والباذنجان الأبيض 10 جنيهًا.
وعن أسعار الفاكهة سجل سعر كيلو الموز البلدى 7 جنيهات؛ والبرتقال البلدى 6 جنيهات؛ وسجل سعر كيلو التفاح اللبناني 18 جنيهات؛ والرمان ثلاجات 10 جنيهات؛ والخوخ 8 جنيهات ؛ والجريب فروت 15 جنيها؛وسجل سعر كيلو البطيخ 7 جنيهات.
جدير بالذكر افتتح اللواء أحمد عبدالله محافظ البحر الأحمر معرض أهلا رمضان القائم بشارع المصالح الحكومية بمدينة الغردقة بالتعاون مع 14 من المجمعات الاستهلاكية وشركات المواد الغذائية؛ فيما تشهد مبادرة كلنا واحد بالبحر الأحمر إقبالًا ملحوظًا من المواطنين لشراء الخضروات والفاكهة.
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