عين .. سوبر "مورا" محطم أحلام أياكس

عين | زاوية أسبوعية يقدمها "الفجر الرياضي" يلقي فيها الضوء على شخصية مشهورة أو مغمورة أو حدث رياضي من منظور مختلف.

قاد البرازيلي لوكاس مورا فريقه توتنهام لنهائي دوري أبطال أوروبا بالفوز على آياكس بثلاثة أهداف مقابل هدفين الأربعاء الماضي على ملعب يوهان كرويف أرينا في لقاء العودة في الدور قبل النهائي. نجح مورا بذلك في فك نحسه التهديفي في البطولة، حيث تمكن مورا من تسجيل ثلاثية توتنهام في شباك آياكس. ووفقًا لشبكة أوبتا للإحصائيات، سجل مورا أول هدف له في الأدوار الإقصائية قي بطولة دوري أبطال أوروبا وذلك في المباراة الإقصائية الـ 22 له في البطولة. كما أشارت شبكة أوبتا إلى أن مورا أحرز أول ثلاثية له في مباراة واحدة بدوري أبطال أوروبا. واختارت عين الفجر الرياضي مورا نجم الأسبوع لإلقاء الضوء على مشواره الكروي ...

ولد لوكاس رودريجيز مورا دا سيلفا في 13 أغسطس 1992 بمدينة ساو باولو في البرازيل.





بدأ مورا مشواره الكروي عام 1999 وهو في السابعة من عمره في صفوف الناشئين بنادي أتلتيكو يوفنتوس البرازيلي ولعب له 3 مواسم وكان يلعب في مركز خط الوسط. كان يطلق على مورا لقب مارسيلينو نسبة لمارسيلينو كاريوكا الذي يشبهه من الناحية الجسدية. في 2002، رحل مورا إلى كورينثيانز واستمر معه لمدة موسمين قبل أن يستقر في ساوباولو في 2005 وظل يتنقل بين صفوف فرق الناشئين بالنادي حتى تم تصعيده للفريق الأول عام 2010.



خاض مورا مع فريق ساوباولو الأول 10660 دقيقة في 128 مباراة في البطولات المحلية والقارية، منهم 125 مباراة خاضها كأساسي و3 مباريات كاحتياطي، تم استبدال مورا في 38 مباراة شارك فيها، لم يشارك مورا في 4 مباريات كان فيها حبيسا لمقاعد البدلاء، سجل مورا 33 هدف لساوباولو، قاد مورا ساوباولو للفوز بكوبا سود أمريكانا عام 2012.





في 8 أغسطس 2012، أعلن باريس سان جيرمان ضمه لمورا بداية من يناير 2013 مقابل 45 مليون يورو. خاض مورا مع سان جيرمان 14698 دقيقة في 247 مباراة في البطولات المحلية والأوروبية، منهم 160 مباراة خاضها كأساسي و87 مباراة كاحتياطي، تم استبدال مورا في 107 مباراة شارك فيها، لم يشارك مورا في 108 مباراة كان فيها حبيسا لمقاعد البدلاء، سجل مورا 49 هدف لسان جيرمان. قاد مورا PSG للفوز ب 16 بطولة، 4 بطولات دوري و3 بطولات كأس فرنسا و4 بطولات كأس الرابطة الفرنسية و5 بطولات كأس الأبطال الفرنسي.





في 31 يناير 2018، أعلن توتنهام هوتسبير عن تعاقده مع لوكاس مورا من باريس سان جيرمان مقابل 25 مليون جنيه استرليني حتى 2023 على أن يرتدي القميص رقم 27.



خاض مورا مع توتنهام 3769 دقيقة في 62 مباراة في البطولات المحلية والأوروبية حتى الآن، منهم 45 مباراة خاضها كأساسي و17 مباراة كاحتياطي، تم استبدال مورا في 30 مباراة شارك فيها، لم يشارك مورا في 30 مباراة كان فيها حبيسا لمقاعد البدلاء، سجل مورا 19 هدف لتوتنهام حتى الآن في جميع البطولات.





* مشواره الدولي :

انضم مورا لصفوف منتخب البرازيل تحت 20 عامًا وهو في التاسعة عشر من عمره عام 2011 وتم تصعيده للمنتخب الأول في نفس العام. خاض مورا مع منتخب بلاده الأول 1886 دقيقة في 48 مباراة حتى الآن، منهم 17 مباراة خاضها كأساسي و31 مباراة كاحتياطي، تم استبدال مورا في 11 مباراة شارك فيها، لم يشارك مورا في 31 مباراة كان فيها حبيسا لمقاعد البدلاء، سجل مورا 8 أهداف للمنتخب البرازيلي حتى الآن.