الزمالك يخطط لإفساد صفقة الموسم على الأهلي
السبت 11/مايو/2019 - 08:33 ص
الفجر الرياضي
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يدرس مسئولو نادي الزمالك، الدخول في مفاوضات
مع التوجولي لابا كودجو مهاجم فريق نهضة بركان المغربي، والذي ارتبط اسمه مؤخرا
بالانتقال للنادي الأهلي في الصيف المقبل.
ويسعى الزمالك للتوصل لاتفاق مع اللاعب،
وإفساد الصفقة على الأهلي، خاصة وأن اللاعب يمتلك إمكانيات فنية وبدنية جيدة للغاية.
ويعاني الزمالك من أزمة في خط الهجوم في
الوقت الحالي، حيث يتواجد عمر السعيد منفردا بعد إصابة خالد بوطيب.
ويعد كودجو من أفضل المهاجمين داخل إفريقيا،
حيث يحتل صدارة هدافي الدوري المغربي برصيد 17 هدفا، وأيضا هداف الكونفدرالية
الإفريقية بـ7 أهداف.
ويلتقي الزمالك مع نهضة بركان في ذهاب نهائي الكونفدرالية الإفريقية يوم 19 من الشهر الجاري.
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