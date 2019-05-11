مقاتلات هندية تعترض طائرة أوكرانية

اعترضت طائرة سلاح الجو الهندي طائرة An-12، كانت متجهة من تبليسي إلى نيودلهي.

وأعلنت وكالة الطيران المدني في جورجيا أن طائرة الشحن An-12، التي جعلتها مقاتلات سلاح الجو الهندي تهبط في مطار جايبور الدولي، التي أقلعت من تبليسي، ليست من جورجية، ولكنها أوكرانية.

وقالت الوكالة: "طائرة 2 غير مدرجة في السجل المدني للطائرات، إنها طائرة مملوكة لشركة موتور سيتش الأوكرانية".

ويشير التقرير أيضًا إلى أن الطائرة قد هبطت في تبليسي لأسباب تقنية.

في وقت، ذكرت قناة NDTV أن مقاتلات سلاح الجو الهندي اعترضت طائرة An-12. وفقًا للقناة، فقد أقلعت الطائرة من تبليسي إلى نيودلهي عبر كراتشي، وتم الاعتراض بعد أن غادرت الطائرة An-12 من مسار محدد مسبقً، ودخلت المجال الجوي الهندي في مكان غير مخطط له.