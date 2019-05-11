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موعد مباراة الفيصلي والأهلي في الدوري السعودي والقنوات الناقلة (تغطية مباشرة)

السبت 11/مايو/2019 - 06:42 ص
موعد مباراة الفيصلي والأهلي في الدوري السعودي والقنوات الناقلة (تغطية مباشرة)
الاهلي والفيصلي
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محمد أيمن
 
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يستضيف فريق نادي الفيصلي اليوم السبت ضيفه نادي الأهلي في المباراة التي تجمع الفريقين على ملعب إستاد المجمعة الرياضية لحساب مباريات الجولة التاسعة والعشرين من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم.

وقبل اللقاء يحتل فريق النادي الاهلي المركز الخامس في جدول الترتيب برصيد 49 نقطة فيما يحتل أصحاب الأرض فريق نادي الفيصلي المركز السادس برصيد 43 نقطة.

تبدأ المباراة في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءاً بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة وتنقل على الهواء مباشرةً عبر قناة السعودية الرياضية إتش دي +2 ويعلق عليها عبد الله الغامدي.

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