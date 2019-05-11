بعد حلقة "شيخ الحارة".. سمية الخشاب لـ أحمد سعد وبسمة وهبة: "هتتحاسبوا على الكلام ده"

عبرت الفنانة سمية الخشاب، عن انزعاجها الشديد من تصريحات المطرب أحمد سعد، ضدها والتي أدلى بها إلى برنامج "شيخ الحارة" مع الإعلامية بسمة وهبة.





وقالت الخشاب: عبر حسابها الرسمي بموقع الصور الشهير "إنستجرام"، "بسم الله الرحمن الرحيم،، أحمد سعد أنا مش هرد عليك احترامًا للعلاقة الروحانية اللى كانت بينا، واللى كانت كلها حب واحترام للعيش والملح، بس هتتحاسب على الكلام ده أنت والزميلة بسمة".





وأضافت: "أنا أكيد هرد عليكم وده من حقى لأن الساكت عن الحق شيطان أخرس، ومع احترامى للجمهور والناس مش أى حاجة تتقال نصدقها، فيه كلام يتقال صدق، وفيه كلام كدب، بس الصح صح والغلط غلط، إن شاء الله هوضح ده فى رد قريبًا جدًا من اتهام فى حاجات أنا ماعملتهاش".











