اليوم.. 90 ألفًا و236 طالبًا يؤدون امتحانات الشهادة الإعدادية بالبحيرة

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يؤدى 90 ألفًا و236 طالبًا وطالبة امتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2018 - 2019 صباح اليوم السبت، أمام 565 لجنة على مستوى الإدارات التعليمية الثمانِ عشر بنطاق محافظة البحيرة



وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة، أن جميع الامتحانات مستمرة طوال شهر رمضان الكريم وستنتهي يوم 16 مايو ويعقبها امتحانات الثانوي الفني يوم 18 مايو وجميع الامتحانات مستمرة خلال شهر الصوم.



وأضاف "سعد" قائلا: بعض أولياء الأمور يقولون أن الامتحانات في شهر رمضان تؤثر علي أبنائهم، ولكن أطمئنهم وأقول لهم أن امتحان الطلاب إن شاء الله في رمضان سيكون تركيزهم أعلي، وليس عليهم سوي إتباع التعليمات والإجراءات، حيث تم التنبيه علي كافة الملاحظين ومديري المدارس بتوفير كافة سبل الراحة للطلاب وحل جميع مشاكلهم وبإذن الله الامتحانات تكون ناجحة.



كما أضاف وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة، أنه تم تنفيذ كافة تعليمات اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة بالتعاون والتنسيق مع مديرية الأمن والصحة والوحدات المحلية لتأمين الامتحانات وتكثيف أعمال النظافة ومنع الباعة الجائلين حول المدارس بالإضافة لتوفير حجرة إسعافات أولية بكل لجنة يتوافر بها طبيب أو ممرضة.



وأكمل وكيل الوزارة أنه تم تشكيل غرفة عمليات مركزية بالمديرية وربطها بغرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية للتعامل مع أي مشكلة تطرأ وحلها فورا، بالإضافة إلي تكثيف الزيارات الميدانية والجولات التفقدية لمتابعة سير الامتحانات والتأكد من مدى الالتزام بكافة اللوائح والتعليمات المنظمة لها وحل المشاكل