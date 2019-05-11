وكيل التعليم بالبحيرة لـ"الفجر": توفير كافة سبل الراحة لطلاب الإعدادية في الامتحانات خلال شهر رمضان (فيديو)

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بالتزامن مع انطلاق مارثون امتحانات الفصل الثاني للشهادة الإعدادية في محافظة البحيرة، اليوم السبت، حرصت بوابة "الفجر" على إجراء لقاءً مع محمد سعد، وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة، للتعرف علي أبرز الاستعدادات داخل اللجان لإجراء الامتحانات خلال شهر رمضان المبارك.



أكد وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة، أن جميع الامتحانات مستمرة طوال شهر رمضان الكريم وستنتهي يوم 16 مايو ويعقبها امتحانات الثانوي الفني يوم 18 مايو وجميع الامتحانات مستمرة خلال شهر الصوم.



وأضاف سعد لـ"الفجر": بعض أولياء الأمور يقولون إن الامتحانات في شهر رمضان تؤثر علي أبنائهم، ولكن أطمئنهم وأقول لهم أن امتحان الطلاب إن شاء الله في رمضان سيكون تركيزهم أعلي، وليس عليهم سوي إتباع التعليمات والإجراءات، حيث تم التنبيه علي كافة الملاحظين ومديري المدارس بتوفير كافة سبل الراحة للطلاب وحل جميع مشاكلهم وبإذن الله الامتحانات تكون ناجحة.



كما أوضح أنه تم تنفيذ كافة تعليمات اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة بالتعاون والتنسيق مع مديرية الأمن والصحة والوحدات المحلية لتأمين الامتحانات وتكثيف أعمال النظافة ومنع الباعة الجائلين حول المدارس، فضلًا عن توفير حجرة إسعافات أولية بكل لجنة يتوافر بها طبيب أو ممرضة.



وأشار إلى تشكيل غرفة عمليات مركزية بالمديرية وربطها بغرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية للتعامل مع أي مشكلة تطرأ وحلها فورا، بالإضافة إلي تكثيف الزيارات الميدانية والجولات التفقدية لمتابعة سير الامتحانات، والتأكد من مدى الالتزام بكافة اللوائح والتعليمات المنظمة لها وحل المشاكل



ولفت إلى أن إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لأداء امتحان الشهادة الإعدادية يبلغ ٩٠ ألف و٢٣٦ طالب وطالبة يؤدون الامتحانات أمام ٥٦٥ لجنة على مستوى الإدارات التعليمية الثمانِ عشر بنطاق المحافظة.