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البدء في تنفيذ مبادرة "الكشف المبكر عن سرطان الثدي" أول يوليو المقبل

السبت 11/مايو/2019 - 03:48 ص
البدء في تنفيذ مبادرة الكشف المبكر عن سرطان الثدي أول يوليو المقبل
قافلة للكشف المبكر عن سرطان الثدي - أرشيفية
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تنطلق مبادرة الكشف المبكر عن سرطان الثدى لأكثر من 30 مليون سيدة أول يوليو المقبل وجميع الإجراءات الخاصة بالكشف والعلاج مجانية.

كما يتم حاليا توفير كافة اللوجستيات المتعلقة بتنفيذ الحملة، إذ يتم الآن وضع البرنامج الإلكترونى الخاص بتسجيل السيدات مع بدء المسح.

يشار إلى أن سرطان الثدى من أعلى السرطانات فى نسب الإصابة بين السيدات، حيث توفر الدولة برنامجا قوميا كبيرا لرعاية صحة المرأة بما فيها سرطان الثدى من خلال توفير آليات الكشف والعلاج.البدء فى تنفيذ مبادرة الكشف المبكر عن سرطان الثدى أول يوليو المقبل
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