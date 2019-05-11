البدء في تنفيذ مبادرة "الكشف المبكر عن سرطان الثدي" أول يوليو المقبل

تنطلق مبادرة الكشف المبكر عن سرطان الثدى لأكثر من 30 مليون سيدة أول يوليو المقبل وجميع الإجراءات الخاصة بالكشف والعلاج مجانية.





كما يتم حاليا توفير كافة اللوجستيات المتعلقة بتنفيذ الحملة، إذ يتم الآن وضع البرنامج الإلكترونى الخاص بتسجيل السيدات مع بدء المسح.



