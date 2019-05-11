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ثروت سويلم: الأهلاوية يتمنون فوز الزمالك بالكونفيدرالية

السبت 11/مايو/2019 - 02:57 ص
ثروت سويلم: الأهلاوية يتمنون فوز الزمالك بالكونفيدرالية
الزمالك
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الفجر الرياضي
 
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أكد اللواء ثروت سويلم المدير التنفيذي لاتحاد الكرة، أن جمهور الأهلي يتمنى فوز الزمالك ببطولة الكونفيدرالية الإفريقية على حساب نهضة بركان المغربي.

وقال سويلم في تصريحات لبرنامج "الماتش" الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت: "أعتقد أن الأهلاوية وأنا شخصيًا بصفتي أنتمي للأهلي، نتمنى فوز الزمالك بالكونفيدرالية".

وتابع أن الزمالك في مهمة وطنية ويمثل الكرة المصرية وفوزه باللقب القاري يضيف إنجازًا لمصر ويعبر عن مدى قوة فرقها.

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