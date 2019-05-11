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ربيع ياسين لـ"الفجر الرياضي": السعيد أخطأ بالرحيل عن الأهلي

السبت 11/مايو/2019 - 02:37 ص
ربيع ياسين لـالفجر الرياضي: السعيد أخطأ بالرحيل عن الأهلي
ربيع ياسين
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حسن موسي - محمد الصو
 
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قال ربيع ياسين المدير الفني لمنتخب الشاب، إن عبدالله السعيد صانع ألعاب بيراميدز سبورت، أخطأ عندما قرر الرحيل عن صفوف القلعة الحمراء.

وأضاف ياسين خلال ندوته بـ "الفجر الرياضي": "السعيد، نظر إلى الأموال وهذا حقه أن يؤمن مستقبله، ولكنه خسر حب الجماهير الحمراء".

وتابع،" أحيانًا لا بد أن تفضل حب الجماهير على الأموال، خاصةً أنه كان يشارك في تحقيق البطولات بالإضافة إلى أن الأهلي، كان سيراضيه ماديًا".

واختتم، "مجلس الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب، لم يخطئ في قراره برحيل اللاعب عقب تجديد تعاقده، إعلاءًا وانتصارًا لمبادئ الأهلي، حتى لا تتكرر من أي لاعب فيما بعد".

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