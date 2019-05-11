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رئيس الزمالك يعلن تأجيل مباراة الإنتاج الحربي في الدوري

السبت 11/مايو/2019 - 02:05 ص
رئيس الزمالك يعلن تأجيل مباراة الإنتاج الحربي في الدوري
الزمالك
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أحمد الهواري
 
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كشف رئيس نادي الزمالك مصير مباراة الإنتاج الحربي المقرر لها 15 مايو الجاري ضمن لقاءات الدوري العام.

وقال رئيس الزمالك خلال جلسته باللاعبين "أطالبكم بالتركيز في مباراة الداخلية ولا تنشغلوا بمواجهة الإنتاج الحربي لأنها ستوجل وعلى مسؤوليتي لن تخوضوا تلك المباراة قبل نهائي الكونفدرالية".

يذكر أن الزمالك كان قد حقق الفوز أول أمس على وادي دجلة بهدفين لهدف ورفع رصيده لـ63 نقطة في وصافة ترتيب جدول الدوري العام.

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