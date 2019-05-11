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رئيس الزمالك للاعبين: أثق في فوزكم بالدوري

السبت 11/مايو/2019 - 02:03 ص
رئيس الزمالك للاعبين: أثق في فوزكم بالدوري
الاهلي والزمالك
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أحمد الهواري
 
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عقد رئيس نادي الزمالك جلسة مع لاعبي الفريق على هامش أحد التدريبات الماضية.

وقال رئيس النادي للاعبين خلال جلسته معهم "أثق في فوزكم ببطولة الدوري بعد فوزنا بكل المباريات المتبقية".

وأضاف "أمامنا مباراة وحيدة أمام الداخلية قبل التوقف وسنستغل ذلك في إعداد الفريق فنيا وبدنيا بشكل مميزة قبل خوض المباريات المتبقية من البطولة".

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