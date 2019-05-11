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بالأسماء.. استبعاد ١٥ لاعبا من قائمة الأهلي لمواجهة سموحة

السبت 11/مايو/2019 - 12:58 ص
بالأسماء.. استبعاد ١٥ لاعبا من قائمة الأهلي لمواجهة سموحة
الاهلي
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علي نبوي
 
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استبعد مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ١٥ لاعبا من قائمة فريقه لمواجهة سموحة مساء السبت على ستاز بتروسبورت في إطار مباريات الجولة الثانية والثلاثين من مسابقة الدوري الممتاز.

واستبعد لاسارتي كلا من :-

محمد محمود وكريم نيدفيد وسعد الدين سمير وعمرو جمال بسبب الإصابة وباسم علي ومحمد نجيب وأحمد علاء ومحمود وحيد وإسلام محارب ومحمد شريف وأحمد حمودي وهشام محمد وأحمد الشيخ وصلاح محسن وناصر ماهر.

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