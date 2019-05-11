لوك إيميل يعلن قائمة طلائع الجيش لمواجهة بتروجيت
السبت 11/مايو/2019 - 12:39 ص
علي نبوي
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أعلن البلجيكي لوك إيميل المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي طلائع الجيش، قائمة فريقه لمواجهة بتروجت في إطار مباريات الجولة الثانية والثلاثين من مسابقة الدوري الممتاز.
وضمت قائمة طلائع الجيش كلا من :-
محمد بسام وحسن يوسف وعاصم صلاح وأحمد جعفر وشيكاتارا وفرانك ستيفن وأحمد سمير وإسلام جمال ومحمد شعبان وخالد سطوحي وأحمد كابوريا والزناري وعلي الزهدي ومصطفى محمد وأحمد سامي ومحمد بوشا وكريم طارق ومحمد رزق.
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