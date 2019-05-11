ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

لوك إيميل يعلن قائمة طلائع الجيش لمواجهة بتروجيت

السبت 11/مايو/2019 - 12:39 ص
لوك إيميل يعلن قائمة طلائع الجيش لمواجهة بتروجيت
لوك ايميل
Advertisements
طباعة
علي نبوي
 
Advertisements
أعلن البلجيكي لوك إيميل المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي طلائع الجيش، قائمة فريقه لمواجهة بتروجت في إطار مباريات الجولة الثانية والثلاثين من مسابقة الدوري الممتاز.

وضمت قائمة طلائع الجيش كلا من :-

محمد بسام وحسن يوسف وعاصم صلاح وأحمد جعفر وشيكاتارا وفرانك ستيفن وأحمد سمير وإسلام جمال ومحمد شعبان وخالد سطوحي وأحمد كابوريا والزناري وعلي الزهدي ومصطفى محمد وأحمد سامي ومحمد بوشا وكريم طارق ومحمد رزق.

Advertisements
المزيد عن: طلائع الجيش رياضة بتروجيت اخبار الرياضة
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
من تتوقع أن يتوج بطلًا للدوري المصري ؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري المصري الممتاز 2018/2019
بتروجيت
-
x
22:00
-
طلائع الجيش
الأهلي
-
x
22:00
-
سموحة
الدوري الإيطالي
فيورنتينا
-
x
20:30
-
ميلان
الدوري الألماني
بوروسيا دورتموند
-
x
15:30
-
فورتونا دوسلدورف
لايبزيج
-
x
15:30
-
بايرن ميونيخ
الدوري الفرنسي
أنجيه
-
x
17:00
-
باريس سان جيرمان
دوري كأس الأمير محمد بن سلمان
الاتحاد
-
x
21:30
-
الفتح
الشباب
-
x
21:30
-
التعاون
الإتفاق
-
x
21:30
-
الهلال
الحزم
-
x
21:30
-
النصر
الفيصلي
-
x
21:30
-
الأهلي