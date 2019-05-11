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دنيا سمير غانم تحقق حلم أحمد سلطان فى "بدل الحدوته3"

السبت 11/مايو/2019 - 12:57 ص
دنيا سمير غانم تحقق حلم أحمد سلطان فى بدل الحدوته3
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مريم الشريف
 
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استطاعت "بيلا" التى تجسد دورها الفنانة دنيا سمير غانم، تحقيق حلم "شريف" والذي يجسد دوره الفنان أحمد سلطان، فى الارتباط بـ"منة" يسرا اللوزي، بعدما قامت بخطة محكمة تجعلها تقع فى حبه.

بدأت أحداث حلقة اليوم، باتفاق "بيلا" مع خالها والذي يجسد دوره الفنان صلاح عبد الله، فى أن يقوم بايقاف سيارة "منة"، كى ينقذها "شريف"، فيا قام خالها بإطلاق رصاص مزيف عليه، وعلى إثرة يسقط "شريف" على الأرض إلا أنه لم يصبه ضرر، وذلك لإيهام "منة" بأن الرصاصة أصابت هاتفه المحمول ولم تخترق جسده، فتعجب به "منة" بأنه حاول إنقاذها وكان سيموت لأجلها.

ويقوم ببطولة "بدل الحدوتة 3" الفنانة دنيا سمير غانم، الفنان سمير غانم، حمدى الميرغنى، محمد ثروت وشيماء سيف، وعمرو وهبة، المسلسل من إخراج خالد الحلفاوى، وإنتاج سينرجى وهشام جمال.

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