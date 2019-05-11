"الهدهد": 40 ألف طالب وافد من 106 دولة يدرسون في الأزهر
السبت 11/مايو/2019 - 01:58 ص
أمنية فوزي
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أوضح إبراهيم الهدهد، المستشار العلمي للمنظمة العالمية لخريجي الأزهر، أن المنظمة غير حكومية، ولكنها ذراع من أذرع الأزهر الشريف.
وأضاف "الهدهد"، خلال لقاء خاص مع فضائية "إكسترا نيوز" مساء اليوم الجمعة، أن فضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب شيخ الأزهر، أنشأ المنظمة عام 2006.
وأشار إلى أن الأزهر له أبناء في كل دولة من دول العالم، لافتًا إلى أن الذين يدرسون في الأزهر 40 ألف طالب وافد من 106 دولة، ويرسل الأزهر أكثر من 700 مبعوث إلى هذه الدول.
وأضاف "الهدهد"، خلال لقاء خاص مع فضائية "إكسترا نيوز" مساء اليوم الجمعة، أن فضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب شيخ الأزهر، أنشأ المنظمة عام 2006.
وأشار إلى أن الأزهر له أبناء في كل دولة من دول العالم، لافتًا إلى أن الذين يدرسون في الأزهر 40 ألف طالب وافد من 106 دولة، ويرسل الأزهر أكثر من 700 مبعوث إلى هذه الدول.
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