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محافظ الوادي الجديد يعلن بدء تنفيذ خطة طلاء واجهات المباني

السبت 11/مايو/2019 - 01:02 ص
محافظ الوادي الجديد يعلن بدء تنفيذ خطة طلاء واجهات المباني
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هدير محمود
 
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كلف اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد رؤساء المراكز، بحصر كافة العقارات الخاصة والعامة داخل العاصمة والمدن الرئيسية بالمحافظة، وذلك لبدء تنفيذ طلاء واجهات العقارات تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية لإضفاء مظهر حضاري للمدن.

ووجه الزملوط بقيام مديرية الاسكان بطلاء العقارات من جميع الاتجاهات بالتنسيق مع ادارة التنسيق الحضارى، وذلك خلال 30 يوم من تاريخه، على ان تتولى الوحدات المحلية انذار مالكى العقارات والقاطنين بها لسرعة انهاء الأعمال في الموعد المحدد.

وأشار الزملوط إلي قيام المحافظة بتحمل 50% من تكلفة طلاء المبانى والعمارات الحكومية على ان يقوم قاطنيها بسداد النسبة المتبقية خلال 6 اشهر اعتبارا من الاول من يونيو القادم، مشدداََ على قيام الوحدات المحلية بإتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه الممتنعين عن سداد الأقساط لضمان تحصيل مستحقات الدولة.
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المزيد عن: طلاء واجهات المباني الوادي الجديد اخبار مصر
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