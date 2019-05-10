سعر الدولار أمام الجنيه بختام تعاملات اليوم الجمعة 10-5-2019

أنهى سعر الدولار أمام الجنيه، تعاملاته اليوم الجمعة، مستقرًا عند نفس معدلات إغلاق أمس، والتي شهدت فيها العملة الأمريكية تراجعًا أمام الجنيه في 15 بنكًا عاملة بمصر، وجاء متوسط سعر الدولار 17.07 جنيها للشراء، 17.17 جنيها للبيع.





وسجل أعلى سعر لشراء الدولار في بنك بلوم مصر عند 17.27 جنيها، بينما كان أقل سعر للبيع في البنك التجاري الدولي مسجلاً 17.16 جنيها.









وجاءت أسعار الدولار بختام التعاملات اليوم كالتالي:









بنك قناة السويس

17.08 جنيها للشراء

17.18 جنيها للبيع

البنك الأهلي المصري

17.07 جنيها للشراء

17.17 جنيها للبيع



