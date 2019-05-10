سعر الدولار أمام الجنيه بختام تعاملات اليوم الجمعة 10-5-2019
الجمعة 10/مايو/2019 - 11:30 م
الفجر الاقتصادي
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أنهى سعر الدولار أمام الجنيه، تعاملاته اليوم الجمعة، مستقرًا عند نفس معدلات إغلاق أمس، والتي شهدت فيها العملة الأمريكية تراجعًا أمام الجنيه في 15 بنكًا عاملة بمصر، وجاء متوسط سعر الدولار 17.07 جنيها للشراء، 17.17 جنيها للبيع.
وسجل أعلى سعر لشراء الدولار في بنك بلوم مصر عند 17.27 جنيها، بينما كان أقل سعر للبيع في البنك التجاري الدولي مسجلاً 17.16 جنيها.
وجاءت أسعار الدولار بختام التعاملات اليوم كالتالي:
بنك قناة السويس
17.08 جنيها للشراء
17.18 جنيها للبيع
البنك الأهلي المصري
17.07 جنيها للشراء
17.17 جنيها للبيع
البنك المصري الخليجي
17.09 جنيها للشراء
17.19 جنيها للبيع
بنك التعمير والإسكان
17.07 جنيها للشراء
17.17 جنيها للبيع
بنك كريدي أجريكول مصر
17.08 جنيها للشراء
17.18 جنيها للبيع
بنك الاسكندرية
17.08 جنيها للشراء
17.18 جنيها للبيع
بنك عودة
17.07 جنيها للشراء
17.17 جنيها للبيع
المصرف المتحد
17.08 جنيها للشراء
17.18 جنيها للبيع
البنك الأهلي الكويتي
17.09 جنيها للشراء
17.19 جنيها للبيع
البنك التجاري الدولي
17.06 جنيها للشراء
17.16 جنيها للبيع
البنك العربى الأفريقي
17.07 جنيها للشراء
17.17 جنيها للبيع
مصرف أبوظبي الإسلامي
17.15 جنيها للشراء
17.22 جنيها للبيع
قرار تحرير سعر الصرف
يذكر أن البنك المركزي قرر فى 3 نوفمبر 2016 ، تحرير سعر صرف الجنيه وتركه لحركة العرض والطلب، وإعطاء مرونة للبنوك العاملة في السوق لتسعير شراء وبيع النقد الأجنبي بهدف استعادة تداوله داخل القنوات الشرعية، وإنهاء السوق الموازية للنقد الأجنبي.
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