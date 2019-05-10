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فيفا يُغلظ عقوبة رايولا

الجمعة 10/مايو/2019 - 11:24 م
فيفا يُغلظ عقوبة رايولا
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وكالات
 
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 قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" إيقاف وكيل الأعمال الإيطالي-الهولندي الشهير مينو رايولا، مع قريبه وشريكه فينتشنزو، عن العمل في كافة أنحاء العالم لمدة 3 أشهر وشهرين توالياً.

وذكر "فيفا" في بيان: "قررت لجنة الانضباط في فيفا اليوم توسيع العقوبة التي فرضها الاتحاد الإيطالي لكرة القدم على الوكيلين كارمين (مينو) وفينتشنزو رايولا لتصبح دولية".

وكان رايولا أكد الخميس، عزمه على اللجوء إلى القضاء ضد عقوبة إيقافه عن العمل لثلاثة أشهر فرضها بحقه الاتحاد الإيطالي للعبة من دون أن يحدد أسبابها، ما سيحول دون قيام رايولا الذي يتولى إدارة أعمال لاعبين مثل الفرنسي بول بوغبا (مانشستر يونايتد الإنجليزي) والإيطالي ماريو بالوتيلي (مرسيليا الفرنسي) والمهاجم الشاب مويز كين (يوفنتوس الإيطالي)، بأي نشاط في الأشهر المقبلة.

وفي بيان تعليقاً على العقوبة، تعهد وكيل الأعمال باللجوء إلى القضاء لمواجهة اتحاد إيطالي اعتبر أنه "ضعيف وغير موجود".

وقال الوكيل البالغ من العمر 51 عاماً: "الإيقاف الإيطالي ليس مفاجئاً، للأسف"، مضيفاً: "أعتقد أن الاتحاد الإيطالي لم يغفر لي انتقاداتي لدوره في الحالة المزرية لكرة القدم الإيطالية، إضافة إلى دوره في الجولة الأخيرة من مشكلة العنصرية" التي تصيب ملاعب الكرة المحلية.

واعتبر رايولا أن العقوبة التي تمنعه دون إبرام اتفاقات مع الأندية الإيطالية في الفترة المحددة "لن تكون لها مضاعفات على اللاعبين الذين أمثلهم".
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