أبرز أخبار الحوادث اليوم الجمعة 10 مايو 2019
الجمعة 10/مايو/2019 - 11:20 م
إيريني صفوت
Advertisements
Advertisements
شهد الشارع المصري اليوم الجمعة، العديد من الأحداث والقضايا الهامة، والتي حازت على اهتمام قراء "بوابة الفجر"، ويقدم قسم الحوادث أبرز تلك الأخبار:
1-بسبب أعمال الصيانة.. مرور الجيزة تفتح طريق جديد بجوار المتحف المصري
2- عقب تبادل إطلاق الأعيرة النارية.. مصرع عنصر إجرامي شديد الخطورة بحوزته ذخائر وكمية من مخدر الهيروين
3- ضبط عاطل أثناء ترويجه كيلو "حشيش" بمصر الجديدة
4- ضبط مخرج ومدير استوديو لإنشاء قناة فضائية غير مرخصة بالدقي
5- وفاة مسنة بعد سقوطها من الطابق الـ14 في ظروف غامضة بعين شمس
6- ضبط مدير بشركة سياحة وعقار للاستيلائه على 420 ألف لتوفير السفر للخارج
7- القبض على شابين تحرشا بفتاة بالتجمع الأول
8- أمن القاهرة وشرطة السياحة تكثفان جهودهما لكشف سرقة حشوة أثرية بالغورية
1-بسبب أعمال الصيانة.. مرور الجيزة تفتح طريق جديد بجوار المتحف المصري
2- عقب تبادل إطلاق الأعيرة النارية.. مصرع عنصر إجرامي شديد الخطورة بحوزته ذخائر وكمية من مخدر الهيروين
3- ضبط عاطل أثناء ترويجه كيلو "حشيش" بمصر الجديدة
4- ضبط مخرج ومدير استوديو لإنشاء قناة فضائية غير مرخصة بالدقي
5- وفاة مسنة بعد سقوطها من الطابق الـ14 في ظروف غامضة بعين شمس
6- ضبط مدير بشركة سياحة وعقار للاستيلائه على 420 ألف لتوفير السفر للخارج
7- القبض على شابين تحرشا بفتاة بالتجمع الأول
8- أمن القاهرة وشرطة السياحة تكثفان جهودهما لكشف سرقة حشوة أثرية بالغورية
Advertisements
المزيد عن: وفاه مسنه مصرع متهم سرقة حشوة أثرية حوادث أخبار الحوادث
- "الداخلية": ضبط 1432 قضية اتجار وتعاطي مخدرات
- ضبط 1525 قضية مخدرات خلال 24 ساعة بمحافظات الجمهورية
- أمن المنيا يلقي القبض على طالب تحرش بفتاة
- جريمة تهز الصعيد.. مقتل تاجر مواشي على يد شابين تحرشا بزوجته
- ضبط 7 قضايا مخدرات و13 عنصر إجرامي بالخصوص (صور)
- القبض على عصابة أجنبية تخصصت في النصب على المواطنين ببولاق
- عقب تبادل إطلاق الأعيرة النارية.. مصرع عنصر إجرامي شديد الخطورة بحوزته ذخائر وكمية من مخدر الهيروين
- القبض على شابين تحرشا بفتاة بالتجمع الأول
- أمن القاهرة وشرطة السياحة تكثفان جهودهما لكشف سرقة حشوة أثرية بالغورية