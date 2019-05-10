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أبرز أخبار الحوادث اليوم الجمعة 10 مايو 2019

الجمعة 10/مايو/2019 - 11:20 م
أبرز أخبار الحوادث اليوم الجمعة 10 مايو 2019
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إيريني صفوت
 
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شهد الشارع المصري اليوم الجمعة، العديد من الأحداث والقضايا الهامة، والتي حازت على اهتمام قراء "بوابة الفجر"، ويقدم قسم الحوادث أبرز تلك الأخبار:

1-بسبب أعمال الصيانة.. مرور الجيزة تفتح طريق جديد بجوار المتحف المصري

2- عقب تبادل إطلاق الأعيرة النارية.. مصرع عنصر إجرامي شديد الخطورة بحوزته ذخائر وكمية من مخدر الهيروين

3- ضبط عاطل أثناء ترويجه كيلو "حشيش" بمصر الجديدة

4- ضبط مخرج ومدير استوديو لإنشاء قناة فضائية غير مرخصة بالدقي

5- وفاة مسنة بعد سقوطها من الطابق الـ14 في ظروف غامضة بعين شمس

6- ضبط مدير بشركة سياحة وعقار للاستيلائه على 420 ألف لتوفير السفر للخارج

7- القبض على شابين تحرشا بفتاة بالتجمع الأول

8- أمن القاهرة وشرطة السياحة تكثفان جهودهما لكشف سرقة حشوة أثرية بالغورية

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المزيد عن: وفاه مسنه مصرع متهم سرقة حشوة أثرية حوادث أخبار الحوادث
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