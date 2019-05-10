علي جمعة: التصوف كان موجودًا في عهد رسول الله (فيديو)

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قال الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، إن التصوف كان موجودًا في عهد رسول الله، صلى الله عليه وسلم.



وأضاف "جمعة"، خلال برنامج "نفحات"، المذاع على اليوتيوب، مساء اليوم الجمعة، أن التصوف موجود في القرآن والسنة النبوية، ولكن باسم مختلف.



وأوضح أن التصوف ليس بدعة، لافتًا إلى أن البدعة هي ما خالفت أصلًا من أصول الشريعة، وإذا كان الشيء من الدين ولخدمة الدين ولا يعارض أمرًا في الدين فلم يكن بدعة، متابعًا: "لم يُعترض إطلاقًا على التصوف لأنه في خدمة الدين".

