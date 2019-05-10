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جرائم "داعش" بحق ثقافة وحضارة الشعوب (فيديو)

الجمعة 10/مايو/2019 - 09:51 م
جرائم داعش بحق ثقافة وحضارة الشعوب (فيديو)
داعش يهدم معبداً أثرياً
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عمرو سمير
 
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عمل تنظيم داعش الإرهابي على هدم الثقافات والحضارات للشعوب، ففي العراق دمر التنظيم الإرهابي 70% من أثار مدينة النمرود جنوب مدينة الموصل العراقية.

كما دمر أكثر من 300 معلم آثري في نينوى، ودمر فى سوريا مدينة تدمر الآثرية، وذلك استنادًا إلى سلاح الفتاوى المضللة.

وقال الباحث في التاريخ وليد فكري: "لما تلاقي حد ماسك في رواية مشكوك في أمرها أو لما تلاقي حد بيعمل حاجة باسم الدين وهو مش جايب السند بتاعها اعرف على طول إن قضيته خسرانة".

وتابع فكري، في مقطع فيديو بثه موقع مداد نيوز: "هما مدركين إن ذا غرضهم الحقيقي حتى وإن كانوا بياخدوا غلاف تاني بيدعوا بيه الإصلاح، هما مجرد قوى مدمرة عمياء".
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المزيد عن: سوريا تدمير الآثار العراق الاماكن الدينية الآثار التاريخية
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