الرئيس يتفقد متجر أمر بتسليمه لمواطن بمنطقة النخيل بمحور المشير (فيديو)

قام الرئيس عبد الفتاح السيسي، عقب صلاة الجمعة، بجولة تفقدية شملت منطقة النخيل بنهاية محور المشير والتي تم تطويرها من قبل الشركة الوطنية للطرق التي قامت بتوسعة حرم الطريق وإزالة المخلفات المتراكمة، وإقامة سلسلة مشروعات خدمية للمواطنين علي جوانب الطريق.





وقد وجه الرئيس في هذا الإطار باستمرار التوسع في عملية التطوير الخدمي والتنسيق الحضاري للمنطقة علي نحو يخدم أهالي المنطقة ويوفر فرص عمل لهم، حيث تفقد أحد المتاجر التي كان قد وجه بتشييدها وتسليمها لمواطن من أهالي المنطقة الذي كان يفترش الطريق من قبل، وذلك حرصا علي سلامته ولتوفير عمل له.





كان الرئيس قد أدي صلاة الجمعة بالمسجد الجديد بمنطقة النخيل الذي تم تشييده حديثا بناءً علي توجيهات سيادته، وذلك إيذاناً بافتتاحه رسميا، حيث يتسع لحوالي ٤٠٠ مصلي وأطلق عليه "مسجد الحي القيوم".







