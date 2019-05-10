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خطوة جديدة تنهي مسيرة فالفيردي مع برشلونة

الجمعة 10/مايو/2019 - 09:32 م
خطوة جديدة تنهي مسيرة فالفيردي مع برشلونة
فالفيردي
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الفجر الرياضي
 
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ذكرت تقارير صحفية إسبانية اليوم الجمعة، أن مسيرة المدرب إرنيستو فالفيردي مع برشلونة قاربت على الانتهاء، بعد توديع دوري أبطال أوروبا من الدور نصف النهائي.

 

وقال الإعلامي فرانسيس إجيلار في تصريحات له اليوم الجمعة، إن المفاوضات بين برشلونة والإنتر على "راكيتيتش" أكبر دليل على أن فالفيردي سيرحل عن الفريق وأن الأمر حُسم.

 

وأضاف: "إرنستو فالفيردي كان يعتبر راكيتيتش حجر أساس في مشروعه ورفض التخلي عنه لصالح PSG الموسم الماضي".

 

وودع برشلونة دوري الأبطال على يد ليفربول الإنجليزي بعد الخسارة على ملعب الأنفيلد في لقاء الإياب بأربعة أهداف دون رد، بنتيجة 4-3 في مجموع لقائي الذهاب والإياب بنصف النهائي.

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