بعد اعتزاله .. أرقام وإنجازات تاريخية في مسيرة الإيفواري يايا توريه

أعلن ديميتري سيلوك وكيل أعمال الإيفواري يايا توريه، اليوم الجمعة، عن اعتزال النجم المخضرم وذلك بعد مسيرة رائعة سواء مع الأندية التي لعب في صفوفها أو منتخب كوت ديفوار.

وقال وكيل أعمال توريه، في تصريحاته لشبكة سبورت 24 الروسية: "يايا قرر أن ينهي مسيرته كبطل، أنه أحد أفضل اللاعبين في أفريقيا، وامتلك واحدة من ألمع المسيرات في تاريخ الكرة الأفريقية".

وكان توريه قد وقع عقدًا في موسمه الجاري مع أوليمبياكوس اليوناني، عقب نهاية مشواره مع مانشستر سيتي، قبل أن يعلن الطرفان بشكل مفاجىء عن إنهاء التعاقد بين الطرفين.

وفيما يلي يرصد لكم موقع "الفجر الرياضي" أبرز الأرقام في مسيرة الدولي الإيفواري يايا توريه بعد اعتزاله اللعب رسمياً:

- بدأ يايا مسيرته الكروية مع أندية ساحل العاج في الفترة من "1998 - 2001" عندما قرر خوض تجرية احترافية مع بيفيرين البليجيكي ومن ثم لعب بعدها في 2004 مع ميتالوره دونيتسك الأوكراني.

- وانتقل في 2005 إلى أولمبياكوس وبعدها إلى موناكو الفرنسي والذي كان محطة جيدة له للتألق والانتقال بعد ذلك إلى برشلونة عام 2007 حيثُ لعب مع البارسا 118 مباراة بمختلف البطولات وسجل 6 أهداف وصنع 8.

- وعام 2010 انتقل للعب مع مانشستر سيتي وتوهج في البريميرليج حيثُ لعب 316 مباراة وسجل 79 هدفاً بينما صنع 50 هدفاً واستمر حتى صيف 2018 عندما انتقل لأولمبياكوس في تجربة قصيرة.

- لعب توريه مع الأندية حسب موقع ترانسفير ماركت "575" مباراة حيثُ سجل 96 هدفاً وصنع 68 هدفاً وحصل على 100 بطاقة صفراء و2 حمراء طوال مسيرته.

- خاض توريه مع منتخب كوت ديفوار 101 مباراة مسجلاً 19 هدفاً وحقق بطولة كأس الأمم الأفريقية عام 2015.

- توريه توج بلقب الدوري الانجليزي 3 مرات مع السيتي و3 بطولات من كأس الرابطة ولقب وحيد من كأس الاتحاد الانجليزي.

- مع برشلونة؛ فاز بلقب الليجا مرتين ومرة واحدة دوري أبطال أوروبا ولقب وحيد من بطولات "كأس الملك والسوبر الاسباني والأوروبي ومونديال الأندية".