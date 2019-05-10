المملكة تعلن أبرز شروط ومزايا "الإقامة المميزة" للوافدين

أعلنت المملكة العربية السعودية عن أبرز شروط ومزايا نظام "الإقامة المميزة" للوافدين، بعدما أقر مجلس الشورى السعودي مشروع النظام الجديد، الأربعاء الماضي.





وأفاد بيان صادر من المكتب الإعلامي للسفارة السعودية بالقاهرة أن مشروع نظام "الإقامة المميزة" ينقسم مشروع إلى قسمين، أحدهما إقامة دائمة، والأخرى مؤقتة برسوم محددة يُمنح صاحبها عددا من المزايا، من ضمنها ممارسة الأعمال التجارية وفق ضوابط محددة.





وأضاف البيان: "كما يمنح النظام للمقيم مزايا، منها الإقامة مع أسرته، واستصدار زيارة للأقارب، واستقدام العمالة، وامتلاك العقارات، وامتلاك وسائل النقل، نظير دفع رسوم خاصة تحددها اللائحة التنفيذية".





وتابع البيان: "كما تتيح له حرية الخروج من السعودية والعودة إليها ذاتياً، ومزاولة التجارة، على أن تكون الإقامة إما لمدة غير محددة، أو محددة بسنة قابلة للتجديد. كما يشمل المشروع إنشاء مركز يسمى مركز الإقامة المميزة يختص بشؤون هذا النوع من الإقامة".





وأوضح البيان أنه "من المقرر أن يحصل المقيم على نظام الإقامة المميزة وفق شروط، أبرزها وجود جواز سفر ساري المفعول، مع توافر الملاءة المادية، وألا يقل عمر الحاصل على الإقامة المميزة عن 21 عاماً، كما تتطلب سجلاً جنائياً خالياً من السوابق، وتقريراً صحياً يثبت خلو المقيم من الأمراض المعدية بما لا يتعارض مع الأنظمة المعمول بها".





وأشار البيان إلى أن "٧٦ عضواً من أعضاء مجلس الشورى وافقوا على مشروع نظام الإقامة المميزة، بينما عارضه ٥٥ عضواً"، وأضاف: "يتضح من معالم هذا النظام الرغبة في القضاء على بعض أوجه التستر، والدفع بعجلة الاقتصاد والنشاط التجاري للتوسع والشفافية".





وذكرت وسائل إعلام محلية سعودية أن نظام "الإقامة المميزة" يتماشى مع أعلنه ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، عام 2016، عن مشروع البطاقة الخضراء "غرين كارد"، خلال مقابلة مع قناة "العربية"، إذ قال إنه سيُمكن العرب والمسلمين من العيش طويلاً في المملكة، وإنه سيكون رافداً من روافد الاستثمار في المملكة.