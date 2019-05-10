"الأرصاد" تحذر من أمطار وأتربة على الرياض والشرقية

أصدت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم الجمعة، تنبيهاً متقدماً يفيد بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة مع شبه انعدام في الرؤية على منطقة الرياض، يشمل محافظات ومراكز الحريق، والخرج، والدلم، والدوادمي، والرياض، والرين، والمزاحمية، وحوطة بني تميم.



وأوضحت الهيئة أن بداية الإنذار من الساعة: 03:45 من مساء اليوم الجمعة، وحتى الساعة: 02:00 من صباح غدٍ السبت.





كما أصدرت الهيئة تنبيهاً عن أتربة مثارة وشبه انعدام في الرؤية على المنطقة الشرقية، يشمل محافظات ومراكز الجبيل، والخفجي، والنعيرية، وحفر الباطن، رأس تنورة، بداية الساعة 05:00 من مساء اليوم الجمعة وحتى الساعة: 02:00 من صباح غدٍ السبت.



