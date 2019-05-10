"الأرصاد" تحذر من أمطار وأتربة على الرياض والشرقية
الجمعة 10/مايو/2019 - 08:06 م
الفجر السعودي
Advertisements
Advertisements
أصدت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم الجمعة، تنبيهاً متقدماً يفيد بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة مع شبه انعدام في الرؤية على منطقة الرياض، يشمل محافظات ومراكز الحريق، والخرج، والدلم، والدوادمي، والرياض، والرين، والمزاحمية، وحوطة بني تميم.
وأوضحت الهيئة أن بداية الإنذار من الساعة: 03:45 من مساء اليوم الجمعة، وحتى الساعة: 02:00 من صباح غدٍ السبت.
كما أصدرت الهيئة تنبيهاً عن أتربة مثارة وشبه انعدام في الرؤية على المنطقة الشرقية، يشمل محافظات ومراكز الجبيل، والخفجي، والنعيرية، وحفر الباطن، رأس تنورة، بداية الساعة 05:00 من مساء اليوم الجمعة وحتى الساعة: 02:00 من صباح غدٍ السبت.
Advertisements
المزيد عن: المنطقة الشرقية الرياض الأرصاد أمطار أتربة
- "الإنذار المبكّر": تدني الرؤية يتواصل بالرياض والشرقية
- تنبيه متقدم للعاصمة والخرج: أتربة مثارة وتدني في الرؤية الأفقية
- "الإنذار المبكّر" يصدر 3 تنبيهات متقدّمة لـ "الباحة وعسير وحفر الباطن"
- "الأرصاد" تصدر تنبيهات متلاحقة للرياض والشرقية: أمطار وشبه انعدام للرؤية الأفقية
- تنبيه متقدّم بهطول أمطار رعدية مصحوبة بزخات البرد على منطقة الرياض
- "الأرصاد" تحذّر 11 محافظة بمنطقة الرياض من رياح ترابية تؤثر على الرؤية
- تحذير للرياض: أتربة وغبار تستمر لـ8 مساء
- تنبيهات "الأرصاد" لـ 6 مناطق .. أمطار ورياح متربة ورؤية تتلاشى
- الأرصاد: تحذير للمواطنين بالرياض عن عاصفة ترابية بهطول أمطار رعدية
- هيئة الأرصاد تعلن عن الإنذار المبكر بمنطقة المدينة المنورة و10 مناطق اخري