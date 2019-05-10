مفتي الجمهورية: هؤلاء يحب الله منهم الإفطار في رمضان (فيديو)

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قال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، إن التيسير ورفع الحرج معلم أساسي من معالم الدين الإسلامي، متابعًا: "ما من فريضة فرضها الله سبحانه وتعالى إلا وحفها بألوان من الرخص ورفع المشقة والحرج بما يجعل الإقبال على الله متسعًا فسيحًا".



وأضاف "علام"، خلال برنامجه "اللهم أعنا"، المذاع على راديو "9090" مساء اليوم الجمعة، أنه لا يوجد إنسان مطرود من رحمة الله لأنه عاجز عن الإتيان بالتكاليف الشرعية لعذر أو مرض، مؤكدًا أن الله لا يكلف نفسًا إلا وسعها.



وأشار إلى أن الله سبحانه وتعالى أعطى رخصًا للصيام؛ لأنه يريد بنا اليسر ولا يريد العسر، موضحًا أن الله سبحانه وتعالى وضع الصيام عن المسافر والمريض، متابعًا: "كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة وأصحاب المهن الشاقة الذين يؤذيهم الصيام أو يحتاجون إلى أدوية معينة أثناء فترة الصيام كل هؤلاء يفطرون بلا حرج ويخرجون الكفارة".



وأوضح أن الكفارة عبارة عن إطعام مسكين عن كل يوم أفطروه، مستكملًا: "علينا أن نعلم أبائنا وأمهاتنا من كبار السن الذين يؤذيهم الصيام أن الله تبارك وتعالى يحب منهم أن يفطروا كما يحب من الأًصحاء أن يصوموا"، مضيفًا أن المرأة الحائض تفطر وجوبًا ولا ينعقد صومها حتى إن امتنعت عن الطعام والشراب مشاركة للصيام، ويجب عليها صيام هذه الأيام، ولا كفارة عليها".

