دول الأزمات × أسبوع..مصرع 7 قيادات حوثية في البيضاء .. ووقف اطلاق النار في غزة بوساطة مصرية

شهد الأسبوع الماضي عدد من الأحداث المتعاقبة على ساحة الدول التي تشهد أزمات، لاسيما سوريا وليبيا واليمن وفلسطين.

وبالتزامن مع انتهاء الأسبوع ترصد "الفجر" أبرز الأحداث التي طرأت بالدول التي تشهد أزمات، وهو ما نوضحه من خلال السطور التالية.

حكومة الوفاق الليبية تنفي سقوط طائرة تابعة لها

نفى المتحدث باسم قوات حكومة الوفاق الوطني الليبية، العقيد طيار محمد قنونو، الأربعاء، سقوط أي طائرة عسكرية تابعة لقوات حكومة الوفاق، وأكدت غرفة العمليات المشتركة التابعة لحكومة الوفاق أن قواتها لم تفقد أي طائرة حربية من أسطولها الجوي، وأن قوات قائد ما يسمى بالجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر تُحاول تعويض خسارتها على الأرض بأي نصر إعلامي حتى لو كان مفبركاً".

وقالت: "لقد سبق وأن أعلنت قوات حفتر في أكثر من مناسبة عن إسقاط طائرات ووجود طيارين أجانب ولكن هذه الادعاءات قد تم دحضها بعد ظهور أحد هؤلاء الطيارين في الولايات المتحدة بعد إعلان إعلام حفتر بساعات عن وجود الطيار ضمن صفوف قوات الغرفة".

مقتل 16 مدنيا في قصف على منطقة ضمن اتفاق خفض التصعيد

ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن 16 مدنيا، بينهم 5 نساء وطفل، قتلوا جراء "تصعيد جوي وبري" على منطقة اتفاق خفض التصعيد، مضيفا أن طائرات الحكومة السورية نفذت غارات في ريف إدلب الشرقي والجنوبي وريف حماة الشمالي وحماة، إلى جانب قصف من الطائرات الروسية بريف جسر الشغور الغربي، ومناطق متفرقة أخرى.

وأوضح، أن أسراب من الطائرات الحربية الروسية تحلق في سماء ريفي حماة الشمالي وإدلب الجنوبي منفذة المزيد من الغارات حيث ارتفع عدد الغارات التي نفذتها طائرات "الضامن" الروسي إلى 90 ، مشيرا إلى أن عدد الضربات التي نفذتها القوات السورية ارتفعت إلى 40.

مقتل وإصابة 170 من الحوثيين في معارك جنوب اليمن

قتل ما يقارب من 110 من عناصر مليشيا الحوثي الانقلابية، بينهم قيادات ميدانية بارزة وأصيب 60 آخرون بنيران قوات الجيش الوطني اليمني خلال المعارك التى شهدتها الجبهات الشمالية لمحافظة الضالع جنوب اليمن.

وأكد مسئول عسكرى يمني، وفقا لقناة "سكاى نيوز" الفضائية يوم الثلاثاء، أن من بين القتلى القيادى البارز سلطان هادى محفوظ داوود من منطقة أرحب صنعاء، والعميد منير على أحمد ناجى القحوم من محافظة عمران، وتم تدمير 3 أطقم قتالية تابعة للميليشيا الإرهابية، وأوضح أن قتلى مليشيا الحوثى الانقلابية والمصابين سقطوا فى مواجهات جرت فى قطاعات شمال مديرية قعطبة.

وأضاف أن قوات الجيش اليمنى مسنودة بعناصر من المقاومة الشعبية، أجبرت عناصر المليشيا الانقلابية على الفرار تحت قصف نيران أسلحتها المتوسطة والثقيلة، وألحقت بها خسائر فادحة فى العتاد والأرواح، فى مناطق حمران السادة والقاز، قردح، تبة السنترال، ريشان، المبياض، السبتا، والمنتزه غربى نقيل الشيم بمريس شمال مديرية قعطبة.

حفتر يدعو إلى مطاردة العدو والقضاء عليه

أصدر قائد الجيش الوطني الليبي، المشير خليفة حفتر، الأمر للجيش بـ"تدمير قوات العدو المنسحبة"، قائلا: "إن رمضان لم يكن سببًا لوقف المعارك السابقة عندما سيطر على مدينتي بنغازي ودرنة بالشرق، وسقوط البلاد في حالة فوضى عقب الإطاحة بمعمر القذافي في 2011".

وأضاف: "أيها الضباط والجنود المقاتلين في قواتنا المسلحة والقوات المساندة أحييكم في هذه الأيام المجيدة وأشد على أيديكم وقوة عزيمتكم لتلقنوا العدو درسًا أعظم وأكبر من الدروس السابقة بقوة وثبات كما عرفناكم دائمًا حتى يتم اجتثاثه من أرضنا الحبيبة.. مع الالتزام والمحافظة على أرواح المدنيين وممتلكاتهم".

مصرع 7 قيادات حوثية بعملية نوعية في البيضاء

لقي 7 من قيادات ميليشيات الحوثي الانقلابية، مصرعهم، بعملية نوعية لقوات العمالقة في منطقة آل حميقان بمديرية الزاهر بمحافظة البيضاء وسط اليمن.

وقال المتحدث باسم ألوية العمالقة في الجيش اليمني وضاح الدبيش، في بيان، إن طلائع من كتيبة (م. د) عمالقة وصلت إلى منطقة آل حميقان، ونفذت ضربة نوعية موجعة للميليشيات الحوثية، نتج عنها مصرع 7 من قيادات المليشيا، موضحا أنه تم استهداف وتدمير مزدوج لغرفة عمليات مركزية وسيارة مصفحة في مديرية الزاهر.

اتفاق لوقف الهجمات على قطاع غزة

شن طيران الإحتلال الإسرائيلي، خلال الاسبوع الماضي، مجموعة من الغارات الغاشمة على قطاع غزة أسفرت عن مقتل 27 فلسطينيا بينهم عدد كبير من الأطفال والنساء، وتدمير عدد كبير من المنازل.

وأعلن مسؤولون فلسطينيون التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل، بوساطة مصرية، بشرط أن يكون متبادلا ومتزامنا، وأن تقوم إسرائيل بتنفيذ تفاهمات كسر الحصار عن قطاع غزة.