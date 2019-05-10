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ارتفاع درجات الحرارة.. طقس غدا السبت سادس أيام شهر رمضان

الجمعة 10/مايو/2019 - 07:55 م
ارتفاع درجات الحرارة.. طقس غدا السبت سادس أيام شهر رمضان
أرشيفية
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تشهد البلاد غدًا السبت، ارتفاع تدريجى فى درجات الحرارة، ليسود طقس معتدل على السواحل الشمالية مائل للحرارة على الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد نهارًا مائل للبرودة ليلًا.

وتقل الرؤية بسبب الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالًا، والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على أقصى الغرب لتكون مثيرة للأتربة.

وعن حالة الموج فى البحر المتوسط فهو خفيف إلى معتدل، وارتفاعه من 1 إلى 1.5 متر، والرياح السطحية شمالية غربية، أما عن حالة البحر الأحمر فهو خفيف إلى معتدل، وارتفاعه من 1 إلى 1.5 متر، والرياح السطحية شمالية غربية.

وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة، غدا السبت، كالتالي:

القاهرة العظمى 32 درجة والصغرى 18 درجة، والإسكندرية العظمى 29 والصغرى 15 درجة، ومطروح العظمى 25 درجة والصغرى 15 درجة، وسوهاج العظمى 33 درجة والصغرى 19 درجة، وقنا العظمى 33 درجة والصغرى 19 درجة، وأسوان العظمى 35 درجة والصغرى 20 درجة.


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