فرع الهلال الأحمر التونسي بمدنين يدعو السلط إلى تسليمه الناجين في حادث غرق المركب

دعا فرع الهلال الأحمر التونسي بمدنين، السلط الجهوية إلى تسليمه الناجين في حادث غرق مركب المهاجرين، لتمكينهم من الإحاطة اللازمة بعد وصولهم إلى ميناء جرجيس التجاري.





وتقوم السلط المعنية بالبحث عن فضاء لإيواء الناجين، في ظلّ عدم توفّر الإقامة اللازمة لهم بعد التدفّق الكبير للمهاجرين واللاجئين الموزّعين على إقامات صغيرة في جرجيس، بعد غلق مركز مدنين.



