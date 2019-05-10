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فرع الهلال الأحمر التونسي بمدنين يدعو السلط إلى تسليمه الناجين في حادث غرق المركب

الجمعة 10/مايو/2019 - 07:52 م
فرع الهلال الأحمر التونسي بمدنين يدعو السلط إلى تسليمه الناجين في حادث غرق المركب
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مروى الجلاصي
 
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دعا فرع الهلال الأحمر التونسي بمدنين، السلط الجهوية إلى تسليمه الناجين في حادث غرق مركب المهاجرين، لتمكينهم من الإحاطة اللازمة بعد وصولهم إلى ميناء جرجيس التجاري.

وتقوم السلط المعنية بالبحث عن فضاء لإيواء الناجين، في ظلّ عدم توفّر الإقامة اللازمة لهم بعد التدفّق الكبير للمهاجرين واللاجئين الموزّعين على إقامات صغيرة في جرجيس، بعد غلق مركز مدنين.

ويذكر بأنه توفي حوالي  70 شخصا على الأقل من المهاجرين الأفارقة جنوب الصحراء، فيما تم إنقاذ 16 آخرين، بالمياه الإقليمية التونسيّة على مستوى العطايا من جزيرة قرقنة التابعة لولاية صفاقس إثر غرق مركب هجرة غير شرعية يرجح أن يكون انطلق من ليبيا.
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