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"عمل الرياض" يستقبل 1104 معاملات حماية أجور في أبريل

الجمعة 10/مايو/2019 - 07:05 م
عمل الرياض يستقبل 1104 معاملات حماية أجور في أبريل
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الفجر السعودي
 
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استقبل مكتب عمل الرياض التابع لفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض، 1104 معاملات حماية أجور خلال شهر أبريل, حيث يرصد برنامج "حماية الأجور" عمليات صرف الأجور لجميع العاملين والعاملات في منشآت القطاع الخاص “السعوديين والوافدين”، بهدف إنشاء قاعدة بيانات تحوي على معلومات محدثة عن عمليات دفع أجور العاملين في القطاع الخاص وتحديد مدى التزام المنشآت بدفع الأجور في الوقت وبالقيمة المتفق عليهما.

وأشار مدير عام مكتب عمل الرياض بمنطقة الرياض عبدالكريم عسيري، إلى أنه في حال تأخر رفع الملف شهر أو تأخير الصرف عن الوقت المتفق عليه أو صرف الأجور بقيم تختلف عن ما هو متفق عليه ستتم جدولة زيارة تفتيشية للمنشأة والمخالفة حسب أنظمة الوزارة، وفي حال ثبت الإخلال بصرف الأجور ستقوم الوزارة بإحالة المنشأة للجهات القضائية لاتخاذ الإجراء اللازم, تُعاقب المنشأة عند عدم دفع أجور العاملين في مواعيد استحقاقها المحددة، بغرامة 5 آلاف ريال، وتتعدد بتعدد العمال للموظفين.

وأكد "عسيري"، أنه يتوجب على المنشآت المشمولة في المراحل الإلزامية بتطبيق برنامج حماية الأجور، الدخول على حساب المنشأة في الخدمات الإلكترونية للوزارة، ثم رفع ملف صرف الأجور الموثق من البنك في صفحة البرنامج بشكل شهري، وكذلك تحديث بيانات أجور العاملين بشكل شهري.

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