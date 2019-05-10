شيخ الأزهر: ليس من حق الزوج منع زوجته من زيارة والديها
الجمعة 10/مايو/2019 - 06:38 م
داليا الحسين
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قال فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، إن إذن الزوج ليس مطلق ولكن هناك استثناء، مشيرًا إلى أنه شرعا ليس حق الزوج أن يمنع الزوجة من زيارة والديها.
وأضاف "الطيب"، خلال حواره ببرنامج "حديث شيخ الأزهر"، المذاع على فضائية "المصرية"، مساء الجمعة أن استئذان الزوج هو ضرورة من أجل تحقيق استقرار البيت، موضحًا أن الزوجة حين تستأذن زوجها فإنها تعطي له حقه في أن يعلم أين ستذهب وأن هذا المشوار مناسب أم لا، وعلى الزوجة أن تتقبله في هذا الإطار.
وأشار إلى أن زيارة الأبوين من الأمور المستثناة، والزوجة من حقها شرعا زيارة أبويها وفي حالة اعتراض الزوج لها حق الذهاب، معلقا: "لو قال الزوج أنا غاضب عليكي لزيارة أبويكي تذهب، لأن الفقة الإسلامي مبني على قوانين متشابكة متخرش المياه".
وأضاف "الطيب"، خلال حواره ببرنامج "حديث شيخ الأزهر"، المذاع على فضائية "المصرية"، مساء الجمعة أن استئذان الزوج هو ضرورة من أجل تحقيق استقرار البيت، موضحًا أن الزوجة حين تستأذن زوجها فإنها تعطي له حقه في أن يعلم أين ستذهب وأن هذا المشوار مناسب أم لا، وعلى الزوجة أن تتقبله في هذا الإطار.
وأشار إلى أن زيارة الأبوين من الأمور المستثناة، والزوجة من حقها شرعا زيارة أبويها وفي حالة اعتراض الزوج لها حق الذهاب، معلقا: "لو قال الزوج أنا غاضب عليكي لزيارة أبويكي تذهب، لأن الفقة الإسلامي مبني على قوانين متشابكة متخرش المياه".
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