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تركيا تدعو القوات الحكومية السورية لوقف الهجوم جنوب إدلب

الجمعة 10/مايو/2019 - 06:15 م
تركيا تدعو القوات الحكومية السورية لوقف الهجوم جنوب إدلب
ارشيفية
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وكالات
 
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دعا وزير الدفاع التركي خلوصي أكار اليوم، القوات الحكومية السورية لوقف الهجوم على جنوب إدلب.

ونقلت وكالة الأناضول التركية عن أكار قوله، إن السلطات السورية تسعى لتوسيع مناطق سيطرتها جنوبي إدلب على نحو "ينتهك اتفاق أستانا"، حسب قوله.

وأضاف أكار، أنه يتوجب إيقاف هجمات القوات السورية على جنوب إدلب، وضمان انسحابها إلى الحدود المتفق عليها في مسار أستانا.

وأكد أن بلاده ستواصل بذل كافة الجهود الممكنة لضمان أمن المدنيين وحمايتهم في منطقة خفض التصعيد بإدلب، وفقا للاتفاقيات المبرمة مع روسيا.

وجاءت تصريحات وزير الدفاع التركي خلال زيارة تفقدية قام بها اليوم الجمعة للوحدات العسكرية المنتشرة على الشريط الحدودي مع سوريا.

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