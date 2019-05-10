ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

موانئ بورسعيد تسجل تداول 33 سفينة اليوم

الجمعة 10/مايو/2019 - 06:19 م
موانئ بورسعيد تسجل تداول 33 سفينة اليوم
Advertisements
طباعة
أ ش أ
 
Advertisements
ذكرت هيئة موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس "القطاع الشمالي" أن إجمالي حركة السفن، اليوم الجمعة، بلغ 33 سفينة.  

وأوضح بيان للهيئة أن ميناء شرق بورسعيد استقبل 4 سفن حاويات وغادرته 5 سفن ومتواجد على الأرصفة 5 سفن،ومن المنتظر دخول 3 سفن. 

وسجل ميناء غرب بورسعيد دخول سفينة حاويات وخروج 6 سفن، ومن المنتظر دخول 4 سفن، ومتواجد على الأرصفة 3 سفن. كما سجل الميناء دخول سفينتي بضائع عامة السفينة التي ترفع علم توجو ويبلغ طولها 98 مترا،والغاطس 5 أمتار، لتفريغ 3500 طن رخام بالميناء، والسفينة التي ترفع علم تركيا ويبلغ طولها 135 مترا والغاطس 6.8 متر،لتفريغ 3100 طن حديد بالميناء.  

وجاري التنسيق بين الجهات المعنية بالميناء لتسهيل كافة الإجراءات اللازمة لدخول وخروج السفن من والي الميناء.
Advertisements
المزيد عن: موانئ بورسعيد موانئ قناة السويس سفن وبضائع الاقتصاد اخبار الموانئ
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري المصري الممتاز 2018/2019
مصر المقاصة
-
x
22:00
-
النجوم
الاتحاد السكندري
-
x
22:00
-
إنبي
الجونة
-
x
22:00
-
المقاولون العرب
الانتاج الحربي
-
x
22:00
-
الإسماعيلي
المصري البورسعيدي
-
x
22:00
-
حرس الحدود