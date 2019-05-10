موانئ بورسعيد تسجل تداول 33 سفينة اليوم

ذكرت هيئة موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس "القطاع الشمالي" أن إجمالي حركة السفن، اليوم الجمعة، بلغ 33 سفينة.





وأوضح بيان للهيئة أن ميناء شرق بورسعيد استقبل 4 سفن حاويات وغادرته 5 سفن ومتواجد على الأرصفة 5 سفن،ومن المنتظر دخول 3 سفن.





وسجل ميناء غرب بورسعيد دخول سفينة حاويات وخروج 6 سفن، ومن المنتظر دخول 4 سفن، ومتواجد على الأرصفة 3 سفن. كما سجل الميناء دخول سفينتي بضائع عامة السفينة التي ترفع علم توجو ويبلغ طولها 98 مترا،والغاطس 5 أمتار، لتفريغ 3500 طن رخام بالميناء، والسفينة التي ترفع علم تركيا ويبلغ طولها 135 مترا والغاطس 6.8 متر،لتفريغ 3100 طن حديد بالميناء.





وجاري التنسيق بين الجهات المعنية بالميناء لتسهيل كافة الإجراءات اللازمة لدخول وخروج السفن من والي الميناء.