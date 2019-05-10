القبض على شابين تحرشا بفتاة بالتجمع الأول
الجمعة 10/مايو/2019 - 06:06 م
داليا عادل
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ألقت أجهزة الأمن بالقاهرة، القبض على شابين تحرشوا بفتاة بمنطقة التجمع.
البداية كانت بتلقى قسم شرطة التجمع الأول بلاغا من فتاة بقيام شابين بالتحرش بها والهروب بسيارة، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن إلى مكان الواقعة وتم تفريغ كاميرات المراقبة وتحديد هوية المتهمين وتم ضبطهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وتحرير المحضر اللازم بالواقعة.
ضبط مدير بشركة سياحة وعقار للاستيلائه على 420 ألف لتوفير السفر للخارج
تمكن فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بوسط الدلتا من ضبط إحدى السيدات، مدير وشريك بإحدى شركات الاستثمار السياحى والعقارى) والكائن مقرها بدائرة قسم ثانٍ المنصورة بالدقهلية، لقيامها بممارسة نشاطًا إجراميًا فى مجال النصب والاحتيال على المواطنين راغبي السفر للعمل بالخارج بزعم توفير فرص عمل لهم.
المتهمة استولت على 420 ألف من أحد الأشخاص، موظف بإحدى شركات السياحة مقابل توفير 30 عقد عمل بإحدى الدول العربية لراغبى السفر للخارج، بواقع 15 ألف جنيه، لكل عقد من خلال الشركة المُشار إليها لكونها شريكة بذات الشركة، وعدم إلتزامها بذلك ورفضت رد المبالغ المالية المستولى عليها.
وبمواجهتها اعترفت بإرتكابها للواقعة بالاشتراك مع أحد الأشخاص محدد (المدير المسئول عن الشركة المشار إليها) "جارٍ ضبطه"، وتعهدت برد المبالغ المالية المستولى عليها.
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