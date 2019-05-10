تخصيص قطعة أرض بقرية الوراق بسيدي سالم لإقامة محطة صرف صحي
الجمعة 10/مايو/2019 - 06:04 م
الفجر
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أصدر الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفر الشيخ، اليوم الجمعة، قرارًا رقم (7868) لسنة 2019م، بقبول تبرع المواطن كريم عبد الدايم بمساحة 2 قراط، الواقعة بناحية قرية الوراق، مركز سيدى سالم، لإقامة محطة صرف صحى عليها.
وفى حالة عدم التنفيذ خلال عامان من تاريخه يعتبر القرار كأن لم يكن، ويلغي كل ما يخالف ذلك من قرارات، وذلك بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979م بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاته وعلى القانون رقم 1192008 بإصدار قانون البناء ولائحته التنفيذية وتعديلاته، وعلى كتاب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي رقم 442 المؤرخ 26 فبراير 2019م والمتضمن الموافقة على اقامة محطة صرف صحى على قطعة الأرض تبرع المواطن، وعلى موافقة المجلس التنفيذي بالمحافظة بجلسته رقم 3 المنعقدة بتاريخ 8 ابريل 2019م بهذا الخصوص وعلى مذكرة الشئون القانونية بديوان عام المحافظة في هذا الخصوص.
وقدم محافظ كفر الشيخ، خالص الشكر للمواطن كريم عبد الدايم، لتبرعه بقطعة أرض لإقامة محطة صرف صحى عليها، قائلًا: "المواطن والدولة شركاء التنمية".
وقدم محافظ كفر الشيخ، خالص الشكر للمواطن كريم عبد الدايم، لتبرعه بقطعة أرض لإقامة محطة صرف صحى عليها، قائلًا: "المواطن والدولة شركاء التنمية".
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