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غدا.. مصر للطيران تسير أولى رحلاتها لنقل المعتمرين إلى الأراضي المقدسة

الجمعة 10/مايو/2019 - 05:39 م
غدا.. مصر للطيران تسير أولى رحلاتها لنقل المعتمرين إلى الأراضي المقدسة
أرشيفية
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تسير شركة مصر للطيران، غدًا السبت، أولى رحلاتها لنقل المعتمرين من المطارات المصرية إلى الأراضي المقدسة لأداء عمرة شهر رمضان، وقالت مصادر بالشركة، إن الخطوط الجوية لمصر للطيران، تسيير خلال شهر رمضان ما يقرب من 500 رحلة جوية من المطارات المصرية، إلى كل من جدة والمدينة المنورة لخدمة المعتمرين خلال الفترة من 11 مايو الجارى وحتى 20 يونيو المقبل.

وأضافت المصادر، أن الشركة اتخذت كافة إجراءاتها لتيسير سفر ووصول المعتمرين بما يسهل عليهم أداء مناسك العمرة ومشقة فريضة الصوم، حيث تتم كافة الاستعدادات من قبل الشركات التابعة بالتوازى، واتخذت شركتى مصر للطيران للخدمات الأرضية والصيانة والأعمال الفنية كافة الإجراءات المتبعة والمعمول بها فى تلك الفترة وبما يتناسب مع ذروة التشغيل، وذلك حرصًا على إنهاء الموسم دون أية عوائق أو مشكلات تؤثر على سير الحركة أسوة بالأعوام السابقة.

وأوضحت المصادر، أنه تم تجهيز أسطول المعدات والسيارات والأجهزة المتعلقة بالشركة بالمطارات المصرية، والتى ستقوم بخدمة طائرات الشركة الوطنية مصر للطيران، بالإضافة إلى عملاء الشركة من شركات الطيران الأخرى.

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