ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

شرطة لندن تحقق في إطلاق نار داخل مسجد أثناء صلاة التراويح

الجمعة 10/مايو/2019 - 04:05 م
شرطة لندن تحقق في إطلاق نار داخل مسجد أثناء صلاة التراويح
Advertisements
طباعة
وكالات
 
Advertisements

أعلنت شرطة لندن، فتح التحقيق في إطلاق نار داخل مسجد شرقي العاصمة خلال صلاة التراويح ليلة الخميس.

وقالت شرطة العاصمة في بيان أصدرته اليوم، إنها تلقت في الساعة 22.45 من مساء أمس تقارير عن دخول مسلح إلى مسجد داخل منطقة “ سيفين كينغز ” ، ثم سمع دوي إطلاق الرصاص، حسب التقارير الواردة.

وأوضح بيان الشرطة، أن الحادث لم يسفر عن أي إصابات أو أضرار مادية، وكشفت التحقيقات الأولية في موقع الحادث أن الطلقة التي أطلقت كانت فارغة.

وأشار البيان إلى أن التحقيق في الحادث مستمر ولم يوقف أحد بعد، مضيفا أن المحققين يرجحون أن الحادث مرتبط بآخر وقع قبله بقليل في شارع قرب المسجد. وتستبعد الشرطة وجود دوافع إرهابية وراء الحادث.

Advertisements
المزيد عن: مسجد شرطة لندن التراويح التحقيق اطلاق نار
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري المصري الممتاز 2018/2019
مصر المقاصة
-
x
22:00
-
النجوم
الاتحاد السكندري
-
x
22:00
-
إنبي
الجونة
-
x
22:00
-
المقاولون العرب
الانتاج الحربي
-
x
22:00
-
الإسماعيلي
المصري البورسعيدي
-
x
22:00
-
حرس الحدود