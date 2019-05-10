شرطة لندن تحقق في إطلاق نار داخل مسجد أثناء صلاة التراويح

أعلنت شرطة لندن، فتح التحقيق في إطلاق نار داخل مسجد شرقي العاصمة خلال صلاة التراويح ليلة الخميس.

وقالت شرطة العاصمة في بيان أصدرته اليوم، إنها تلقت في الساعة 22.45 من مساء أمس تقارير عن دخول مسلح إلى مسجد داخل منطقة “ سيفين كينغز ” ، ثم سمع دوي إطلاق الرصاص، حسب التقارير الواردة.

وأوضح بيان الشرطة، أن الحادث لم يسفر عن أي إصابات أو أضرار مادية، وكشفت التحقيقات الأولية في موقع الحادث أن الطلقة التي أطلقت كانت فارغة.

وأشار البيان إلى أن التحقيق في الحادث مستمر ولم يوقف أحد بعد، مضيفا أن المحققين يرجحون أن الحادث مرتبط بآخر وقع قبله بقليل في شارع قرب المسجد. وتستبعد الشرطة وجود دوافع إرهابية وراء الحادث.