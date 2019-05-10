كهربا يدعم فهد المولد بعد أزمة المنشطات

حرص محمود كهربا لاعب وسط الزمالك، على دعم زميله السابق في اتحاد جدة فهد المولد، بعد الأزمة الأخيرة التي تعرض لها مؤخرا عقب ظهور إيجابية العينة التي أخذت منه عقب مباراة الاتحاد والنصر في كأس السعودية.

وكتب كهربا عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل "تويتر" قائلا: "خدمت وطنك قبل ناديك.. الله يفرج همك كلنا معاك مهما حصل يا نمر العميد".

وأعلن اتحاد جدة، تلقي النادي لإشعار من اللجنة الوطنية للرقابة على المنشطات، يفيد بظهور مادة محظورة في عينة لاعب الفريق فهد المولد.

وأجرى كهربا اتصالا بزميله لدعمه له في هذه المحنة والتأكيد له على أنه قامة كبيرة وقادر على تجاوز الأزمة والعبور إلى بر الأمان.





وسبق وأن لعب كهربا في صفوف اتحاد جدة السعودي لمدة موسمين قبل العودة من جديد إلى الزمالك.