العثور على جثة عجوز مقطعة داخل حقيبتين في الإسكندرية‎





تكثف مباحث الإسكندرية جهودها لكشف غموض واقعة العثور على جثة مجهولة لرجل مقطعة لأجزاء داخل حقيبتين بقرية حوض 13 بمنطقة المنتزه شرق الإسكندرية.





تلقى قسم شرطة ثالث المنتزه، بلاغا من شرطة النجدة يفيد عثور أهالي قرية حوض 13 على جثة رجل مجهول، ما أثار حالة من الذعر بين المواطنين.

انتقل مأمور وضباط وحدة مباحث قسم شرطة ثالث المنتزه إلى موقع الحادث.





وتبين من الفحص وجود جثة رجل مجهول في العقد السادس من العمر مقطعة الأوصال وموزعة داخل حقيبتين ملقاة بجوار ترعة حوض 13 بدائرة القسم.





وجه اللواء محمد الشريف، مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية، بتشكيل فريق بحث تحت إشراف اللواء شريف رؤوف، مدير إدارة البحث الجنائي، لكشف هوية الجثة وضبط الجناة.





جرى نقل الجثة لمشرحة الإسعاف بكوم الدكة، وتحرر محضر بقسم شرطة ثالث المنتزه بالواقعة.

وأمرت النيابة العامة بتشريح الجثة وأخذ عينة من الحمض النووي "DNA" لكشف هويتها وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.



