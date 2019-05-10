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مسلسلات رمضان 2019.. ياسمين صبري تواصل تصوير حكايتي في 6 أكتوبر

الجمعة 10/مايو/2019 - 02:24 م
مسلسلات رمضان 2019.. ياسمين صبري تواصل تصوير حكايتي في 6 أكتوبر
حكايتي
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الفجر الفني
 
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تستمر الفنانة ياسمين صبري، في تصوير باقي مشاهدها في مسلسلها الجديد "حكايتي"، والذي تخوض به السباق الرمضاني الحالي، ويُعد "حكايتي"، هي التجربة الأولى لها في البطولة المطلقة.

وتصور ياسمين صبري، مشاهد خارجية لمسلسل "حكايتي" التي تجمعها بالفنانين تامر شلتوت وأحمد صلاح حسني في شوارع مدينة 6 أكتوبر.

وتجسد ياسمين صبري في حكايتي دور فتاة تتعرض لصدمة عصبية في طفولتها بسبب وفاة والدها أمامها، وتدخل في خلافات مع عائلة والدته و تسافر من الصعيد إلى هناك، وتنطلق الأحداث في إطار من الرومانسية والأكشن.

يذكر أن مسلسل "حكايتي" تأليف محمد عبد المعطي وإخراج أحمد سمير فرج وبطولة وفاء عامر، أحمد حاتم، أحمد صلاح حسني، أحمد بدير، إدوارد، مها أبو عوف، إسلام جمال، أحمد جمال سعيد، سارة نخلة، نهال عنبر دنيا المصري، جمال عبد الناصر، مصطفى درويش، وتدور أحداث العمل في إطار اجتماعي.

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