مسلسلات رمضان 2019.. ياسمين صبري تواصل تصوير حكايتي في 6 أكتوبر
الجمعة 10/مايو/2019 - 02:24 م
الفجر الفني
Advertisements
Advertisements
تستمر الفنانة ياسمين صبري، في تصوير باقي مشاهدها في مسلسلها الجديد "حكايتي"، والذي تخوض به السباق الرمضاني الحالي، ويُعد "حكايتي"، هي التجربة الأولى لها في البطولة المطلقة.
وتصور ياسمين صبري، مشاهد خارجية لمسلسل "حكايتي" التي تجمعها بالفنانين تامر شلتوت وأحمد صلاح حسني في شوارع مدينة 6 أكتوبر.
وتجسد ياسمين صبري في حكايتي دور فتاة تتعرض لصدمة عصبية في طفولتها بسبب وفاة والدها أمامها، وتدخل في خلافات مع عائلة والدته و تسافر من الصعيد إلى هناك، وتنطلق الأحداث في إطار من الرومانسية والأكشن.
يذكر أن مسلسل "حكايتي" تأليف محمد عبد المعطي وإخراج أحمد سمير فرج وبطولة وفاء عامر، أحمد حاتم، أحمد صلاح حسني، أحمد بدير، إدوارد، مها أبو عوف، إسلام جمال، أحمد جمال سعيد، سارة نخلة، نهال عنبر دنيا المصري، جمال عبد الناصر، مصطفى درويش، وتدور أحداث العمل في إطار اجتماعي.
Advertisements
المزيد عن: نجوم الفن مشاهير مسلسلات مزيكا فن سينما دراما بث مباشر بأخبار الفن المسلسل الفجر الفني البث المباشر للمسلسلات أخبار الفنانين أخبار الفن اليوم live stream HD drama 7 2018
- تامر شلتوت يتعاقد على "حكايتي" مع ياسمين صبري
- تعرف على أجر ياسمين صبري في"حكايتي"
- غدا.. عزاء والد نهال عنبر بمسجد الحامدية الشاذلية
- تعرف على شخصية تامر شلتوت في مسلسل "حكايتي" لـ ياسمين صبري
- لماذا لجأ صناع مسلسل حكايتي إلى مصمم الملابس محمود غالي؟
- مصمم الأزياء محمود غالي يُنقذ صناع مسلسل "حكايتي" لـ ياسمين صبري
- دراما رمضان.. ياسمين صبري تنتهي من تصوير بوستر "حكايتي"
- طرح برومو مسلسل "حكايتي" لـ ياسمين صبري على "mbc 4"
- كارمن سليمان تغنى تتر مسلسل "حكايتى" لـ ياسمين صبرى
- تامر شلتوت يواصل تصوير مسلسل "حكايتي" بأكتوبر (صور)