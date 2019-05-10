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ضبط 300 جوال عصير بودرة ضار بالصحة في سوهاج قبل بيعه للمواطنين في شهر مضان

الجمعة 10/مايو/2019 - 02:19 م
ضبط 300 جوال عصير بودرة ضار بالصحة في سوهاج قبل بيعه للمواطنين في شهر مضان
صورة أرشيفية
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أبورية حسين
 
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تمكنت إدارة تموين طما شمال محافظة سوهاج بالتعاون مع الوحدة المحلية من ضبط 300 جوال عصير بودرة بها الوان صناعية غير مصرح باستخدامها قبل بيعها للمواطنين تزامنا مع شهر رمضان الكريم.

تم ضبط الكمية بمخزن بطريق قرية الرياينة المعلق بطما وتم مصادرة المضبوطات لكونها تشكل خطرا علي صحة المواطنين وغير مطابقة للمواصفات القياسية وجاري تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة لتتولي التحقيق.

يذكر أنه في مجال التموين تم ضبط 54 قضية تموينية بيانها كالتالـي " 9 " قضية أنتاج خبز بلدي غير مطابق للمواصفات و" 8 " قضية أنتاج خبز بلدي ناقص الوزن و" 7" قضية توقف عن أنتاج الخبز أثناء مواعيد تشغيل المخبز و" 6 " قضية عن أنتظام سجل حركة الدقيق بالمخبز و" 6" قضية عدم حمل شهادة صحية و" 10" قضية عدم الإعلان عن الأسعار و" 7" قضية غلق محل التموين أثناء مواعيد العمل الرسمية وقضية حيازة وعرض سلع غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي.
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