رام تخطط لإنتاج سيارة بيك أب جديدة بأسعار منافسة

تريد رام المنافسة من خلال الأسعار لسيارتها البيك أب القادمة، لا توفر رام حالياً سوى 1500 بسعر أقل من 30 ألف دولار أي ما يعادل 112,500 ريال، ولكن كل هذا سيتغير قريبًا.





كما أكد مايك مانلي مدير فيات كرايسلر أن شركته ستصنع بيك أب جديدة متوسطة تقع أسفل جيب جلاديتور المخصصة للطرق الوعرة من حيث السعر، من خلال تطوير قاعدة عجلات جديدة تناسب بيك أب متوسطة مخصصة للأعمال، مما يساعد على النمو والمنافسة بشكل أقوى.



