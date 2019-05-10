"الإسكان" تصدر حزمة تكليفات لشركات المياه وأجهزة المدن الجديدة استعدادا لموسم الصيف





أصدر الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، حزمة من التكليفات لرؤساء شركات مياه الشرب والصرف الصحى على مستوى الجمهورية، وكذا رؤساء أجهزة المدن الجديدة، بشأن الاستعدادات لموسم الصيف، ومجابهة تزايد استهلاك مياه الشرب، مشدداً على ضرورة استمرار توفير الخدمة بأعلى جودة للمواطنين خلال موسم الصيف.





وأكدت التكليفات، على تطهير الخزانات الأرضية بمحطات تنقية مياه الشرب، والخزانات العلوية بالشبكات، ومراجعة عمل المولدات الكهربائية، واختبار جاهزية بطارياتها للعمل بدون معوقات، مشدداً على ضرورة وضع خطة للتعامل مع المناطق الساخنة والمناطق العاملة بنظام المناوبات، من خلال توفير سيارات لمياه الشرب، وتحديد مناطق تمركز السيارات بتلك المناطق، وحث إدارات التوعية بالتواصل الفوري مع المناطق المتأثرة.



