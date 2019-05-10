رئيس الزمالك يتواصل مع أعضاء اللجنة الأولمبية لحل أزمته
عقد رئيس نادي الزمالك جلسة مع هشام نصر
رئيس اتحاد كرة اليد وعضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية في مقر القلعة البيضاء
من أجل بحث حلول لأزمة الجمعية العمومية التي عقدت في شهر أغسطس 2018 والتي رفض مجلس
إدارة اللجنة الأولمبية المصرية إعتمادها بسبب مخالفة شروط الإعلان وإقامتها.
شهدت الجلسة تراجع في موقف رئيس الزمالك
من الخلاف الحاد مع مجلس إدارة اللجنة الأولمبية والهجوم المستمر على مجلس إدارتها
خلال الفيديوهات التي ينشرها، حيث أبدى خلال الجلسة مع رئيس اتحاد كرة اليد إستعداده
لإنهاء الصراع الحالي والتوصل لحلول مع اللجنة الأولمبية مقابل إعتماد الجمعية العمومية
التي أقامها في شهر أغسطس من العام الماضي.
أجرى رئيس نادي الزمالك اتصالات هاتفيه
بياسر إدريس رئيس اتحاد السباحة وعضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية واتصال آخر بيحي
دعبس نائب رئيس اتحاد الهوكي وعضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية مؤكدا أن الخلافات التي
حدثت من قبل يمكن أن تنتهي بشرط اعتماد الجمعية العمومية التي أجراها في العام الماضي.
وتحرك رئيس الزمالك جائت في توقيت التجهيز
للجمعية العمومية للعام الجاري 2019 حيث حرص على إن يتواصل مع بعض أعضاء مجلس إدارة
اللجنة الأولمبية في خطوة جديدة له وأن يعرض التوصل لحلول مقابل اعتماد الجمعية العمومية
للعام الماضي.
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