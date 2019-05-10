"زراعة الإسماعيلية" تنظم ندوات إرشادية لمتابعة محصول القطن



قال المهندس محمود عبد القادر مدير عام المكافحة بمحافظة الإسماعيلية، خلال تفقده لزراعات القطن بالقنطرة غرب أن الإدارة تنظم ندوات إرشادية للفلاحين بالقرى والمراكز والحقول الإرشادية، بمشاركة إدارتي الإرشاد الزراعى والمكافحة الحقلية، لتوعية المزارعين وشرح امتيازات التقاوى جيزة 94، ومراحلها المختلفة والحديث عن ايجابيات هذه التقاوى وطرق الزراعة.



وأشار إلى مرور لجان بصفة مستمرة على الزراعات، لمتابعة مراحل الزراعة ونوعية البذور والأصناف وفحص النباتات وتوعية المزارعين اهم الآفات والإمراض التي تصيب نباتات القطن في هذه المرحلة وخاصة الآفات الأولية مثل التربس والمن والعنكبوت الأحمر وطرق مكافحتها ببدائل المبيدات الغير ضارة بالبيئة والتربة. ومتابعة قراءة مصايد دودة ورق القطن المائية من جهاز المكافحة.



وأكد مدير عام مكافحة الإسماعيلية، على توعية وحث المزارعين بأهمية التوسع في زراعته كأحد أهم المحاصيل الإستراتيجية والتي تمتاز محافظة الإسماعيلية بزراعته والتبليغ عن اي أفات وسرعة القضاء عليها.مع تكثيف المرور على زراعات القطن خلال الفترة الحالية لاكتشاف أى إصابات وسرعة المكافحة بالمركبات الحيوية المتوفرة بالإدارات الزراعية إضافة الي توفير المبيدات المضمونة بسعر مدعم من الوزارة.





واصلت مديرية الزراعة واستصلاح الأراضي بمحافظة الإسماعيلية، جهودها لمتابعة مراحل زراعة وجني محصول القطن، تنفيذا لتعليمات الدكتور ممدوح السباعي رئيس الإدارة المركزية لمكافحة الآفات بوزارة الزراعة والسيد خليل مبارك وكيل الوزارة ورئيس القطاع الزراعي بالمحافظة بالتواجد المستمر لجهاز المكافحة بحقول القطن لمتابعة حالة ومراحل الزراعة باستمرار تحقيقا للمستهدف من أنتاج اعلى جودة وقيمة إنتاجية.