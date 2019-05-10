رئيس مدينة بنها: سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد صاحب لافته "اتجوزني بقى يا أحمد"

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قال حمدى سلامة رئيس مدينة بنها،إنه تم التوصل للشخص المتسبب فى فوضى لافته "اتجوزنى بقى يا أحمد" شاب يدعى "م. ف" مشيرا إلى أن اللافتات دعاية لحجز شقق بمدينة بنها.



وأضاف رئيس المدينة في تصريحات صحفية اليوم، أن الشاب سلم نفسه لقسم ثان بنها عقب انتشار اللافتة على مواقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك"، مشيرًا إلى أنه سوف يتم تغريمه ومحاسبته على تعليق إعلان فى شوارع المدينة دون تصريح من المجلس.



وانتشرت بشكل مفاجئ مساء الخميس بشوارع مدينة بنها بمحافظة القليوبية، قرب نفق الاشارة لافتة معلقة،بها "اتجوزنى بقى يا أحمد".



وأثارت اللافتة سخرية مواقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك"من انتشار اللافتات أعلى نفق الإشارة ببنها، وشارع النجدة ومنطقة الفلل، حيث حملت اللافتة "اتجوزنى بقى يا أحمد".



واستنكر أهالي المدينة أن تستباح الشوارع وتصبح مجالا لغرام وتبادل رسائل الحب والإعجاب، مطالبين بمحاسبة أي مواطن لا يراعي حرمة الطريق، ويجهل أن الشارع ملكية عامة، لكل الناس، ولا يصح أن يتحول لمكان للابتذال، وان تصبح مثل هذه العبارات بالشوارع وان تتحول الي مجالا للمجاهرة بمشاعر الحب والغرام.



وطالب الأهالي التنفيذيين بالمدينة، بضرورة اتخاذ إجراءات رادعة ضد من يتعدى على حرمة الشارع، ولو بلافتة، وأن يكون تطبيق القانون على الجميع.