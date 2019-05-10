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وصفات طبيعية للحصول على شعر لامع في وقت قياسي.. جربيها

الجمعة 10/مايو/2019 - 10:01 ص
وصفات طبيعية للحصول على شعر لامع في وقت قياسي.. جربيها
صورة أرشيفية
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إن كنت عزيزتي تعانين من شعر باهت وغير لامع فقد يكون ذلك بسبب استخدام مستحضرات العناية بالشعر التي تتضمن نسبة عالية من المواد الكيميائية. وفي هذا الغرض سنقدم لك بعض الطرق المنزلية التي تمنحك شعر لامع من الاستعمال الأول فتابعينا.

ماسك القهوة
حضري كوب من القهوة بالطريقة المعتادة واتركيه جانبا حتى تبرد ثم وزعيها على كامل الشعر مع القيام بتدليك خفيف. غطي الشعر بقبعة بلاستيكية لمدة 30 دقيقة ثم اغسلي بالماء الفاتر.

ماسك الألوفیرا والعسل
اخلطي مقادير متساوية من العسل وهلام الألوفیرا حتى تحصلي على مزيج متجانس ثم أضيفيه إلى كمية بلسم الشعر التي ستطبقينها على خصلات الشعر. اتركي البلسم لمدة 10 دقائق ثم اشطفي جيدا بالماء الفاتر.

ماسك الزبادي
طريقة بسيطة تساعد في تغذية الشعر وإكسابه اللمعان والحيوية المنشودة، كل ما عليك فعله هو تطبيقالزبادي الطبيعي الخالي من السكر على كامل الشعر من الجذور حتى الأطراف مع التدليك بلطف. اتركي القناع لمدة 30 دقیقة قبل شطفه بالماء الفاتر والشامبو.
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